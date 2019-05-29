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РИА Новости

Сотрудники Пензенской областной станции скорой помощи прекратили забастовку

Вчера, 20:45
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ПЕНЗА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники Пензенской областной станции скорой медицинской помощи в среду остановили "итальянскую забастовку" после переговоров с руководством станции и минздрава региона, сообщается на сайте Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие".
Профсоюз "Действие" в понедельник сообщил о начале "итальянской забастовки" (нарочито тщательное исполнение должностных обязанностей, которое негативно отражается на работе) 135 сотрудниками Пензенской областной станции скорой помощи. По данным профсоюза, главврачу станции и властям региона направлено заявление, в котором указаны требования, в том числе о повышении зарплаты с 16-17 тысяч до 26 тысяч рублей. Губернатор области Иван Белозерцев во вторник создал рабочую группу, которая выработает решение по проблемным вопросам на "скорой".
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"Свыше пяти часов сегодня наш профком вел переговоры с главным врачом станции и и.о. министра здравоохранения Пензенской области. Составлен протокол, на котором стоит подпись главврача, подписи председателей обеих действующих в учреждении профсоюзных организаций... Профсоюз "Действие" останавливает "итальянскую забастовку", - говорится в сообщении.
К сообщению приложена фотокопия протокола, согласно которому стороны решили создать рабочую группу по вопросам совершенствования системы оплаты труда и улучшения условий работы на станции скорой помощи. Одной из целей работы этой группы задекларировано повышение зарплаты среднего медперсонала и водителей скорой на одну ставку при полностью отработанной норме рабочего времени до уровня не менее 100% от средней зарплаты по области.
Комментариями областного Минздрава и руководства станции скорой помощи РИА Новости пока не располагает.
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Ранее главврач станции скорой помощи Владимир Атякшев заявлял РИА Новости, что "скорая" с понедельника, как и прежде, работает в штатном режиме и обслуживает все вызовы без задержек, при этом уведомления о забастовке не поступало, но в понедельник зарегистрировано "просто письмо-обращение". Минздрав области также опроверг информацию об "итальянской забастовке" и заявил, что нарушений регламента со стороны работников "скорой" не зафиксировано.
По данным Минздрава области, на областной станции скорой помощи работают 1804 постоянных сотрудника и 138 совместителя, среди них 76 врачей, 909 средних медработников и 595 водителей. За четыре месяца этого года размер средней зарплаты среднего медперсонала составлял 29,4 тысячи рублей, врачей – 54,31 тысячи рублей.
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