Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе

ООН, 29 мая - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил о доминировании террористов в зоне деэскалации Идлиб в среду в ходе своего резюме по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин проинформировал Совбез ООН о том, что к конце мая боевики в Идлибе распространили свое влияние на 99% территории зоны.