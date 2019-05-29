Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе

ООН, 29 мая - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил о доминировании террористов в зоне деэскалации Идлиб в среду в ходе своего резюме по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.
Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин проинформировал Совбез ООН о том, что к конце мая боевики в Идлибе распространили свое влияние на 99% территории зоны.
"Да, несомненно, террористические группы доминируют на большей части территории Идлиба, и в Совете (Безопасности ООН - ред.) есть единое мнение о борьбе с терроризмом и уважения международного гуманитарного права", - сказал Педерсен.
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