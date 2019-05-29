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РИА Новости

На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру

Вчера, 20:29
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
"В территориальный следственный отдел СК России поступило указанное заявление. Оно будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сказал собеседник агентства.
Задержание
6 декабря 2018, 17:15
В Петербурге арестовали подозреваемого в хищении миллиона рублей у ветерана
Адвокат женщины Олег Костиков сообщил РИА Новости в среду, что Рыжкова подозревает в хищении квартиры соцработника. Рыжкова договаривалась с ней, что та будет за ней ухаживать в обмен на то, что после смерти она передаст соцработнику квартиру. В итоге эту устную договоренность соцработник не исполнила, уход за женщиной не осуществляла, отметил адвокат.
Ветеран предполагает, что она похитила документы на квартиру и оформила ее на себя, а затем перепродала третьим лицам. Никаких денег от продажи квартиры Рыжкова не получала. Причем, по словам адвоката, квартира была продана еще четыре года назад, но женщина узнала об этом только сейчас. В своем заявлении ветеран просит провести проверку по данному факту и привлечь виновных к ответственности.
"Если действительно то лицо, на которое указывает заявитель, является работником органа опеки, то мы считаем, что она совершила мошенничество с использованием своего служебного положения", - подчеркнул Костиков.
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