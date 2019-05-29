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РИА Новости

Кузнецова разбирается в ситуации с оставленными в хостеле детьми

Вчера, 20:16
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова разбирается в ситуации с оставленными в хостеле в Люберцах детьми, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного.
Ранее сообщалось, что 28 мая мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области. Как рассказали РИА Новости в администрации Люберец, в настоящее время дети находятся в больнице в Дзержинском.
Надежда Куликова, оставившая на ночь шестилетнего сына в парке Лосиный остров во время избрания меры пресечения в Преображенском районном суде Москвы. 20 февраля 2019
21 февраля, 14:21
В СК считают, что мать оставила умирать ребенка в парке "Лосиный остров"
"Идёт выяснение обстоятельств и причин случившегося", - сказали в аппарате омбудсмена.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее сообщила, что состояние детей удовлетворительное.
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Анна КузнецоваМосковская областьОбществоПроисшествия
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