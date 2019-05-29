Кузнецова разбирается в ситуации с оставленными в хостеле детьми

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова разбирается в ситуации с оставленными в хостеле в Люберцах детьми, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного.
Ранее сообщалось, что 28 мая мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области. Как рассказали РИА Новости в администрации Люберец, в настоящее время дети находятся в больнице в Дзержинском.
"Идёт выяснение обстоятельств и причин случившегося", - сказали в аппарате омбудсмена.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее сообщила, что состояние детей удовлетворительное.