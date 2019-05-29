В Тульской области будет реализован кадровый проект "Команда развития"

Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле

ТУЛА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Тульской области планирует запустить уникальный проект создания Единой региональной базы управленцев нового поколения "Команда развития", который объединит органы власти, предприятия, молодежные движения и образовательные организации, заявил в среду губернатор Тульской области Алексей Дюмин на экспертной сессии "Управленческий потенциал региона: опережающее социально-экономическое развитие".

В сессии на базе творческого индустриального кластера "Октава" в Туле приняли участие руководители органов власти и местного самоуправления, ключевых предприятий, а также общественных и молодежных организаций, вузов области.

"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, ориентированные, прежде всего, на успешную реализацию национальных проектов. В результате их реализации страна должна войти в топ-5 экономик мира. Для этого необходимо развивать кадровый потенциал. И такая работа в регионе ведется", – привели в пресс-службе облправительства слова Дюмина.

Глава региона отметил, что в стране реализуются различные кадровые проекты подготовки резерва для органов власти, однако поставленные задачи касаются также и бизнеса, и общества в целом, поэтому Тульская область предложила новаторский подход.

"На сегодняшний день мы запускаем проект по созданию Единой региональной базы управленцев нового поколения под названием "Команда развития". Можно смело сказать, что этот проект уникальный, так как объединяет и органы власти, и предприятия, и молодежные движения, и образовательные организации", – сообщил Дюмин.

Реализация проекта позволит выявить и обучить высокоэффективные управленческие кадры, в первую очередь, для предприятий региона и бизнеса. Особый акцент сделан на молодежи, при этом важная роль отведена наставникам – людям, которые уже прошли серьезный путь, научились брать на себя ответственность и находить эффективные решения. Лучших участников проекта будут обучать высокопрофессиональные бизнес-тренеры, владеющие самыми современными методиками.