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РИА Новости

СК завел дело из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Вчера, 20:11
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© Фото : Следственный комитет РоссииДети, оставленные женщиной в хостеле в московском районе Котельники
Дети, оставленные женщиной в хостеле в московском районе Котельники
© Фото : Следственный комитет России
Дети, оставленные женщиной в хостеле в московском районе Котельники
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как мать оставила двух маленьких детей в одном из подмосковных хостелов, сообщает СУСК по Московской области.
Ранее сообщалось, что мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт. Как рассказали РИА Новости в администрации Люберец, в настоящее время дети находятся в больнице в Дзержинском.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", - говорится в сообщении.
Вчера, 19:44
Омбудсмен рассказала о состоянии оставленных в подмосковном хостеле детей
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Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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