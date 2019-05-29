СК завел дело из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как мать оставила двух маленьких детей в одном из подмосковных хостелов, сообщает СУСК по Московской области.

Ранее сообщалось, что мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт. Как рассказали РИА Новости в администрации Люберец, в настоящее время дети находятся в больнице в Дзержинском.