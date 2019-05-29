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РИА Новости
Союзное государство

Посол в Минске призвал дождаться результатов комиссии по "Дружбе"

Вчера, 20:09
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что нужно дождаться результатов работы комиссии по выявлению причин инцидента на нефтепроводе "Дружба" и выработки рекомендаций, чтобы не допустить этого впредь.
"Буквально сегодня утром мы услышали о позиции, которую обозначил (глава Минфина РФ - ред.) Антон Силуанов, она очень четкая, она обращает внимание на ответственность одного из операторов, который гарантирует качественную поставку нефти по нефтепроводу "Дружба", он определил также формат ответственности. И если мы вернемся к этому разговору, то вернемся после заключения комиссии, которая даст полную оценку того, что произошло, анализа тех причин, ну и, наверное, тех рекомендаций, которые не позволят, чтобы что-то подобное случалось в будущем", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-24".
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Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.
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Союзное государствоПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Дмитрий МезенцевТранснефтьБелоруссияРоссияЭкономика
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