Посол в Минске призвал дождаться результатов комиссии по "Дружбе"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что нужно дождаться результатов работы комиссии по выявлению причин инцидента на нефтепроводе "Дружба" и выработки рекомендаций, чтобы не допустить этого впредь.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.