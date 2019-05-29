Россия координирует действия с ООН по ситуации с россиянином в Косово

ООН, 29 мая - РИА Новости. Россия координирует свои действия с ООН по ситуации с задержанием российского сотрудника миссии всемирной организации Михаила Краснощекова в Косово, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы координируем с ООН свои усилия, ожидаем того, что будут предприняты самые энергичные действия по всем линиям, в том числе по линии ООН", - сказал Вершинин.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.