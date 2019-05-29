Россия координирует действия с ООН по ситуации с россиянином в Косово

ООН, 29 мая - РИА Новости. Россия координирует свои действия с ООН по ситуации с задержанием российского сотрудника миссии всемирной организации Михаила Краснощекова в Косово, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Мы координируем с ООН свои усилия, ожидаем того, что будут предприняты самые энергичные действия по всем линиям, в том числе по линии ООН", - сказал Вершинин.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.