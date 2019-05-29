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РИА Новости

Россия координирует действия с ООН по ситуации с россиянином в Косово

Вчера, 20:05
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© REUTERS / Laura HasaniКосовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
© REUTERS / Laura Hasani
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
ООН, 29 мая - РИА Новости. Россия координирует свои действия с ООН по ситуации с задержанием российского сотрудника миссии всемирной организации Михаила Краснощекова в Косово, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Мы координируем с ООН свои усилия, ожидаем того, что будут предприняты самые энергичные действия по всем линиям, в том числе по линии ООН", - сказал Вершинин.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
28 мая, 17:24
"Сербы готовятся к худшему". Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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Задержание россиянина в КосовоСергей ВершининСербияКосовоООНРоссияВ мире
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