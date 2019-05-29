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РИА Новости

Клишас поддержал принятие закона о региональных омбудсменах

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Принятие закона о региональных уполномоченных по правам человека позволит защищать интересы граждан на местах, пока же лишь небольшая часть поступающих к региональным омбудсменам жалоб решается с положительным результатом, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, устанавливающий общие принципы организации работы региональных омбудсменов. В частности, предусмотрены гарантии деятельности омбудсмена, в том числе предоставление ему органами власти и должностными лицами по его запросам необходимой информации, право безотлагательного приема руководителями и иными должностными лицами органов власти и администрациями мест принудительного содержания и другие. Региональные уполномоченные по правам человека получают право посещать госорганы, колонии, запрашивать информацию у компетентных органов власти.
"Имеющихся сейчас у региональных уполномоченных по правам человека юридических и организационных возможностей для защиты прав и свобод граждан и воздействия на правозащитную обстановку в регионах недостаточно. В связи с этим только небольшая часть жалоб, поступающих к региональным уполномоченным, решается с положительным результатом", - сказал Клишас.
Также он указал на различные подходы в правовом обеспечении деятельности региональных омбудсменов, которые, по словам сенатора, ставят жителей разных регионов в неравные условия получения от них полноценной помощи в защите и восстановлении нарушенных прав. "Вследствие этого к уполномоченному по правам человека в РФ поступает большое количество корреспонденции от региональных уполномоченных, в значительной части которых содержится просьба использовать потенциал именно федерального омбудсмена для защиты интересов конкретных граждан ввиду отсутствия необходимого ресурса у уполномоченных на региональном уровне", - пояснил Клишас.
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Сенатор подчеркнул, что протяжении последних трех лет авторы законопроекта находятся в постоянном тесном взаимодействии с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и региональными уполномоченными. С участием федерального и региональных уполномоченных были проведены заседания рабочей группы по подготовке законопроекта, документ неоднократно обсуждался на заседаниях совета уполномоченных по правам человека, координационного совета российских уполномоченных, а также координационных советов в федеральных округах. Поступило более 400 предложений и замечаний по тексту законопроекта, которые были учтены при работе над законопроектом.
"Были еще предложения, которые планируется учесть при доработке проекта ко второму чтению в тесном контакте с коллегами из Госдумы и уполномоченным по правам человека в РФ", - сказал глава комитета.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФРоссияОбщество
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