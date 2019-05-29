В Госдуму внесли законопроект о выплатах на детей семьям с низким доходом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Уточняется, что действующий ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" дает право на получение выплат тем семьям, размер дохода в которых не превышает в полтора раза прожиточный минимум, установленный в соответствующем субъекте РФ.

"Законопроектом предлагается изменить критерий установления нуждаемости семей с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте Федерации", - соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

В справке к документу отмечается, что принятие законопроекта позволит увеличить в 2020 году число получателей выплат на 359 тысяч в связи с рождением первого ребёнка и на 410 тысяч в связи с рождением второго ребёнка.