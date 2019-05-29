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РИА Новости
Теплоснабжение

"Приморская генерация" направит 1,4 млрд рублей на подготовку к зиме

Вчера, 19:57
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© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления
© Fotolia / vlad_imir
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Приморская генерация" (филиал "Дальневосточной генерирующей компании", ДГК) направит 1,378 миллиарда рублей в рамках ремонтной программы 2019 года в городах присутствия, следует из сообщения ДГК.

"Приморская генерация" ведет активную подготовку к предстоящему отопительному сезону. На реализацию ремонтной кампании в этом году предусмотрен 1 миллиард 378 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

"Приморская генерация" планирует в рамках подготовки к отопительному сезону проведение капитальных и средних ремонтов на 12 агрегатах основного оборудования (котлы, турбины, генераторы), по остальным 56 единицам будут проводиться текущие ремонты. Также компания запланировала капремонт и перекладку 5,15 километра трубопроводов и восстановить 1,15 километра тепловой изоляции.
"Запланирована 1 перекладка по улице Ульяновской в Артеме и техперевооружение теплосетевого комплекса в Партизанске. Во Владивостоке планируется провести 22 перекладки", - отмечает компания.
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"Приморская генерация" - филиал "Дальневосточной генерирующей компании" группы "Русгидро", работает в Приморском крае. Он объединяет три электростанции - Артемовскую ТЭЦ, Владивостокскую ТЭЦ-2 и Партизанскую ГРЭС общей установленной электрической мощностью 1,1 ГВт, тепловой - 1508 Гкал/ч.
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