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РИА Новости

Косачев: Россия может оказать содействие Сербии в обеспечении безопасности

Вчера, 19:54
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал крайне опасной ситуацию, когда власти Косово идут на обострение отношений с соседями, он полагает, что РФ сможет оказать поддержку Сербии в обеспечении безопасности, если поступит обращение Белграда.
"Запад не поощряет власти Косово идти на столкновения с Сербией, но Косово уже вышло из-под контроля западных кураторов, это крайне опасная ситуация", - сказал Косачев в среду в эфире телеканала "Вести ФМ".
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"Увы, наверно, решать зачищать последствия ошибок Запада в очередной раз придется и властям Сербии. Но не исключаю, что во взаимодействии с властями РФ, если нам поступит соответствующее обращение", - отметил сенатор.
Косачев отметил, что именно политика Запада по незаконному признанию отдельных территорий Югославии привела к гражданской войне в республике. Теперь косовские власти ведут политику по превращению своей страны в моноэтническую территорию, которая потом может объединиться с Албанией.
"В силу поощрения изначально подобного сепаратизма сейчас и происходят подобные безобразные спецоперации в Косово против сербов", - отметил законодатель.
Комментируя ситуацию с российским миротворцем Михаилом Краснощековым, парламентарий подчеркнул, что косовские власти хотят выдавить со своей территории тех, кто пытается встать на пути военной экспансии косоваров, в том числе и миротворцев ООН.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
28 мая, 17:24
"Сербы готовятся к худшему". Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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Константин КосачевСербияКосовоООНРоссияВ мире
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