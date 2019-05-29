Косачев: Россия может оказать содействие Сербии в обеспечении безопасности

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал крайне опасной ситуацию, когда власти Косово идут на обострение отношений с соседями, он полагает, что РФ сможет оказать поддержку Сербии в обеспечении безопасности, если поступит обращение Белграда.

"Запад не поощряет власти Косово идти на столкновения с Сербией, но Косово уже вышло из-под контроля западных кураторов, это крайне опасная ситуация", - сказал Косачев в среду в эфире телеканала " Вести ФМ ".

"Увы, наверно, решать зачищать последствия ошибок Запада в очередной раз придется и властям Сербии. Но не исключаю, что во взаимодействии с властями РФ, если нам поступит соответствующее обращение", - отметил сенатор.

Косачев отметил, что именно политика Запада по незаконному признанию отдельных территорий Югославии привела к гражданской войне в республике. Теперь косовские власти ведут политику по превращению своей страны в моноэтническую территорию, которая потом может объединиться с Албанией.

"В силу поощрения изначально подобного сепаратизма сейчас и происходят подобные безобразные спецоперации в Косово против сербов", - отметил законодатель.

Комментируя ситуацию с российским миротворцем Михаилом Краснощековым, парламентарий подчеркнул, что косовские власти хотят выдавить со своей территории тех, кто пытается встать на пути военной экспансии косоваров, в том числе и миротворцев ООН.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.