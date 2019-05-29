Российские космонавты поздравили Леонова с юбилеем из открытого космоса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, выполняющие выход в открытый космос с борта МКС, вынесли в космос фотографию дважды Героя СССР, летчика-космонавта Алексея Леонова и поздравили его с 85-летием.
Выход в открытый космос начался в 18.42 мск. Он рассчитан на 6 часов.
На трансляции выхода, ведущейся на сайте НАСА, было видно, что Кононенко и Овчинин вынесли со станции черно-белую фотографию Леонова в скафандре и поздравили космонавта с юбилеем.
В поздравительной речи Кононенко отметил, что космонавты рады выполнить выход накануне дня рождения Леонова. Именно поэтому они решили посвятить сегодняшний выход легендарному космонавту, взяв с собой наружу станции фотографию Леонова.
"Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Сейчас вы с нами в открытом космосе, и будете с нами на протяжении всего выхода в открытый космос. Крепкого вам здоровья, благополучия. С днем рождения!" - сказал Овчинин.
Леонов стал первым человеком, совершившим в марте 1965 года выход в открытый космос. В четверг ему исполняется 85 лет.