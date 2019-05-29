Российские космонавты поздравили Леонова с юбилеем из открытого космоса

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин перед выходом в открытый космос. 29 мая 2019

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин перед выходом в открытый космос. 29 мая 2019

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, выполняющие выход в открытый космос с борта МКС, вынесли в космос фотографию дважды Героя СССР, летчика-космонавта Алексея Леонова и поздравили его с 85-летием.

Выход в открытый космос начался в 18.42 мск. Он рассчитан на 6 часов.

На трансляции выхода, ведущейся на сайте НАСА, было видно, что Кононенко и Овчинин вынесли со станции черно-белую фотографию Леонова в скафандре и поздравили космонавта с юбилеем.

В поздравительной речи Кононенко отметил, что космонавты рады выполнить выход накануне дня рождения Леонова. Именно поэтому они решили посвятить сегодняшний выход легендарному космонавту, взяв с собой наружу станции фотографию Леонова.

"Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Сейчас вы с нами в открытом космосе, и будете с нами на протяжении всего выхода в открытый космос. Крепкого вам здоровья, благополучия. С днем рождения!" - сказал Овчинин.