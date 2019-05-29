ТГК-14 запустила новую турбину Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в эксплуатацию

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ТГК-14 в среду запустила в промышленную эксплуатацию новую турбину №6 Улан-Удэнской ТЭЦ-1, следует из сообщения компании.

"С сегодняшнего дня новая турбина №6 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 будет выдавать мегаватты и гигакаллории необходимые для города... С вводом нового оборудования улучшаются технико-экономические показатели работы станции, а в конечном счете, реализация таких энергоэффективных мероприятий позволяет сдерживать рост тарифа", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая стоимость работ по реконструкции турбины №6 составляет более 700 миллионов рублей.

В настоящее время специалистами ТГК-14 разрабатывается комплекс мероприятий, который будет приносить эффект в части экономии топлива, электроэнергии, воды.

Отмечается, что реконструкция турбогенератора №6 является одним из наиболее значимых инвестиционных проектов компании в Бурятии. Работы по реализации проекта начаты в 2016 году. Новая турбина изготовлена по заказу ТГК-14 Уральским турбинным заводом и установлена взамен устаревшей машины. В результате реконструкции станции повышены технико-экономические показатели ТЭЦ.