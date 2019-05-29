Белый дом призвал не зацикливаться на "российском вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Белый дом, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому "вмешательству" в выборы, призвал двигаться дальше, а не зацикливаться на расследовании, по итогам которого не было доказано связей президента США с властями РФ.

"Спецпрокурор завершил расследование, закрыл офис и закрыл дело. Мистер Мюллер четко дал понять, что ему нечего добавить к докладу и, более того, не планирует выступать в конгрессе. Доклад четко показал, что нет сговора, нет конспирологии, и минюст подтвердил, что не было препятствованию (правосудию). Спецпрокурор Мюллер заявил, что генпрокурор Уильям Барр действовал в правильном ключе в вопросе представления доклада. После двух лет спецпрокурор идет дальше по жизни и каждый должен сделать то же самое", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.

В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет.

Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Кроме того, Мюллер заявляет в докладе, что Россия хотела избрания Трампа президентом, однако "следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством".

Обвинения в "сговоре против США" и мошенничестве предъявлены группе россиян и трем частным компаниям. Помимо этого, ряду сторонников Трампа и бывшим членам его предвыборного штаба предъявлены различные обвинения, ни одно из которых не связано со "сговором с Россией".