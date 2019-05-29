Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T19:51Z
https://ria.ru/20190529/1555082256.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:614:2550:2048_1036x0_80_0_0_b3364401181ea4cddd7178c3839a98c1.jpg
РИА Новости

Белый дом призвал не зацикливаться на "российском вмешательстве"

Вчера, 19:51
527
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Белый дом, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому "вмешательству" в выборы, призвал двигаться дальше, а не зацикливаться на расследовании, по итогам которого не было доказано связей президента США с властями РФ.
"Спецпрокурор завершил расследование, закрыл офис и закрыл дело. Мистер Мюллер четко дал понять, что ему нечего добавить к докладу и, более того, не планирует выступать в конгрессе. Доклад четко показал, что нет сговора, нет конспирологии, и минюст подтвердил, что не было препятствованию (правосудию). Спецпрокурор Мюллер заявил, что генпрокурор Уильям Барр действовал в правильном ключе в вопросе представления доклада. После двух лет спецпрокурор идет дальше по жизни и каждый должен сделать то же самое", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Вчера, 19:33
Ну, я пошел: Мюллер закрыл "русское дело" и отправился на покойСпецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку и закрыл так называемое российское досье, из которого ни толка, ни сенсации так и не вышло. Один сплошной конфуз.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет.
Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Кроме того, Мюллер заявляет в докладе, что Россия хотела избрания Трампа президентом, однако "следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством".
Обвинения в "сговоре против США" и мошенничестве предъявлены группе россиян и трем частным компаниям. Помимо этого, ряду сторонников Трампа и бывшим членам его предвыборного штаба предъявлены различные обвинения, ни одно из которых не связано со "сговором с Россией".
Страница президента США Дональда Трампа в Twitter, оформленная в стиле сериала Игра престолов, на экране ноутбука
19 апреля, 18:50
Игра с престолом. Докладу Мюллера прочат славу бестселлераПо этому докладу они еще сериал снимут. А потом второй сезон. Ведь "Выборы близко". И Трамп по-прежнему планирует их выиграть.
В Кремле заявили, что в докладе нет ничего нового, так как он не содержит аргументированных доказательств "российского вмешательства" в выборы в США, а Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что деньги американских налогоплательщиков были потрачены зря.
0110000
Обсудить 0
Роберт МюллерРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ГД поддержала проект, сокращающий стаж для получения российского паспорта
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
Лента новостейМолния