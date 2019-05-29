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РИА Новости

Посольство России осудило намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

Вчера, 19:51
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БЕЛГРАД/МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Намерение Приштины добиться снятия иммунитета с гражданина РФ Михаила Краснощекова является бандитской попыткой исказить картину случившегося, сообщило посольство России в Белграде.
"Намерение Приштины добиваться снятия иммунитета с Михаила Краснощекова – бандитская попытка полностью исказить картину случившегося. Речь идет о наглом нападении на сотрудника миссии ООН (в Косово), который находился при исполнении служебного задания. Повторим, что будем добиваться расследования происшествия и привлечения к ответственности косовоалбанских беспредельщиков", - сообщило диппредставительство.
Ранее посольство России в Белграде сообщило, что власти самопровозглашенной республики Косово препятствуют эвакуации пострадавшего во вторник в ходе полицейской акции гражданина РФ, сотрудника миссии ООН. Замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил в среду РИА Новости, что Краснощеков будет переведен для лечения в Военно-медицинскую академию в Белграде.
Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово во вторник предприняли спецоперацию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. В среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Вчера, 17:42
СК начал проверку после нападения на российского сотрудника ООН в Косово
30100403
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КосовоООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, а как это непризнанная в ООН республика Косово, будет добиваться в ООН снятия дипломатического иммунитета со своего сотрудника?
29 мая, 21:29
Анатолий Антонов
1900000
Я хренею от наших властей "власти самопровозглашенной республики Косово препятствуют эвакуации пострадавшего во вторник в ходе полицейской акции гражданина РФ"Пошлите авиацию и пусть эвакуируют.Будут сбивать? Не смешите весь мир своими заявлениями.
29 мая, 21:24
роман осипов
1401001
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