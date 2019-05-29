Посольство России осудило намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

"Намерение Приштины добиваться снятия иммунитета с Михаила Краснощекова – бандитская попытка полностью исказить картину случившегося. Речь идет о наглом нападении на сотрудника миссии ООН (в Косово), который находился при исполнении служебного задания. Повторим, что будем добиваться расследования происшествия и привлечения к ответственности косовоалбанских беспредельщиков", - сообщило диппредставительство.

Ранее посольство России в Белграде сообщило, что власти самопровозглашенной республики Косово препятствуют эвакуации пострадавшего во вторник в ходе полицейской акции гражданина РФ, сотрудника миссии ООН. Замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил в среду РИА Новости, что Краснощеков будет переведен для лечения в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово во вторник предприняли спецоперацию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. В среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.