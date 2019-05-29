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РИА Новости
Теплоснабжение

Проекты "Т Плюс" и "Квадры" попали в программу модернизации ТЭС по квоте

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция
Тепловая станция
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Проекты компаний "Т Плюс" и "Квадра" попали в программу модернизации ТЭС по квоте, в рамках которой в ручном режиме проекты отбирает правительственная комиссия по развитию электроэнергетики, сообщили в энергокомпаниях.

"Реновация двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9 и одного агрегата на Ижевской ТЭЦ-2 одобрена на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике 29 мая в рамках "ручного отбора" проектов", - сообщила "Т Плюс".

В "Квадре" РИА Новости подтвердили, что правкомиссия одобрила включение в программу проекта модернизации блока 130 МВт Смоленской ТЭЦ-2.
Ввод обновленной генерации "Т Плюс" предполагается в 2022-2023 годах. Совокупная установленная мощность агрегатов – 315 МВт. Предельный уровень вложений оценивается в 14,4 миллиарда рублей. "Другие города нашего присутствия также нуждаются в новых мощностях, поэтому мы намерены участвовать и в последующих отборах. Приоритетными для нас будут проекты в Екатеринбурге, Оренбурге, Самаре и Ульяновске", - отметил председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер.
Вчера, 15:38
ТГК-2 не согласна с "квотным" списком модернизации ТЭС
Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Предполагается, что первые отборы проектов модернизации будут проведены сразу на три года — 2022-2024, а доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
По общему конкурсу проходят 85% от годового объема отбора, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые не проходят по конкурсу.
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