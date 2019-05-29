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РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен рассказал о предстоящей встрече по Сирии в Женеве

Вчера, 19:49
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен . Архивное фото
ООН, 29 мая - РИА Новости. Встреча стран-гарантов астанинского процесса по Сирии пройдет в ближайшее время, заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Пока я был в Нур-Султане, я пригласил "астанинскую тройку" в Женеву, и, надеюсь, мы проведем эту встречу в скором времени", - сказал Педерсен.
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28 мая, 20:49
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииГейр ПедерсенЖенева (город)СирияВ мире
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