Педерсен рассказал о предстоящей встрече по Сирии в Женеве

ООН, 29 мая - РИА Новости. Встреча стран-гарантов астанинского процесса по Сирии пройдет в ближайшее время, заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Пока я был в Нур-Султане, я пригласил "астанинскую тройку" в Женеву, и, надеюсь, мы проведем эту встречу в скором времени", - сказал Педерсен.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.