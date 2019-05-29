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РИА Новости

Британский бизнес попросил консерваторов не допустить Brexit без сделки

Вчера, 19:46
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников Brexit в Лондоне
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
© РИА Новости / РИА Новости
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Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Представители британского бизнеса просят правящую консервативную партию и кандидатов на пост ее лидера не допустить выхода Британии из ЕС без соглашения.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Об участии в выборах нового лидера партии заявили более десятка членов партии, наиболее вероятным преемником Мэй считается экс-глава МИД Борис Джонсон, известный как сторонник жесткого Brexit.
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"Ни правительство, ни министерства, ни бизнес не готовы к такому внезапному выходу. У нас все еще есть больше дюжины важнейших вопросов о будущих условиях торговли, и все они остаются без ответов. Компании в Британии, их клиенты и поставщики столкнутся со значительными последствиями", - говорится в заявлении главы британской торговой палаты Адама Маршалла, обратившегося к консерваторам с призывом не допустить "беспорядочного и неаккуратного" выхода из Евросоюза.
Заместитель директора Конфедерации британской промышленности (CBI) Джош Харди считает, что вероятность Brexit без сделки сегодня велика как никогда.
"Без сомнения, опасный сценарий выхода без сделки сейчас, по мере приближения октября, вероятен как никогда. Прямо сейчас компании тратят, подобно забрасыванию в печи, деньги на подготовку к Brexit без соглашения, перенося бизнес и накапливая запасы, но куда более рационально было бы потратить эти средства на поддержку производительности труда в Британии", - говорится в заявлении Харди.
Как минимум четверо из заявивших о намерении бороться за пост лидера консерваторов являются сторонниками скорейшего выхода Британии из ЕС со сделкой или без. Среди "брекзитеров" экс-глава МИД Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-глава палаты общин Андреа Лидсом и экс-глава министерства по вопросам труда и пенсий Эстер Макви.
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Официальный процесс выдвижения кандидатур на пост лидера партии начнется с понедельника, 10 июня. После завершения процедуры выдвижения члены партии будут голосовать в тайном режиме каждые вторник и четверг до тех пор, пока кандидатов не останется двое. На последнем голосовании определится премьер.
Согласно предложенным Евросоюзом условиям Британия должна выйти из ЕС до 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзВеликобританияВ мире
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