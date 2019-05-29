Омбудсмен рассказала о состоянии оставленных в подмосковном хостеле детей

Ранее сообщалось, что 28 мая мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области. Как рассказали РИА Новости в администрации Люберец, в настоящее время дети находятся в больнице в Дзержинском.

"Малыши - мальчик и девочка, - оставленные мамой в хостеле в Котельниках, находятся в удовлетворительном состоянии. На вид каких-либо отклонений в развитии не имеют. У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь. О маме пока ничего не известно. Она уехала за документами, оставив администратору свой номер телефона. Некоторое время выходила на связь, потом пропала… Очень надеемся, что ее в скором времени удастся разыскать, и она объяснит мотивы своего поступка", – уточнила подмосковный детский омбудсмен.