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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о состоянии оставленных в подмосковном хостеле детей

Вчера, 19:44
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Состояние двух маленьких детей, которых накануне мать оставила в одном из подмосковных хостелов, удовлетворительное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее сообщалось, что 28 мая мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области. Как рассказали РИА Новости в администрации Люберец, в настоящее время дети находятся в больнице в Дзержинском.
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"Малыши - мальчик и девочка, - оставленные мамой в хостеле в Котельниках, находятся в удовлетворительном состоянии. На вид каких-либо отклонений в развитии не имеют. У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь. О маме пока ничего не известно. Она уехала за документами, оставив администратору свой номер телефона. Некоторое время выходила на связь, потом пропала… Очень надеемся, что ее в скором времени удастся разыскать, и она объяснит мотивы своего поступка", – уточнила подмосковный детский омбудсмен.
Министерство здравоохранения Московской области подтверждает состояние детей.
"В Котельниках двое детей в возрасте до 3-х лет госпитализированы в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи проводят необходимые исследования", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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