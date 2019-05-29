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РИА Новости

ФСБ предложила ужесточить наказание за незаконный вылов крабов

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСотрудник береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Мурманской области выпускает пойманного браконьерами камчатского краба в Баренцевом море
Сотрудник береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Мурманской области выпускает пойманного браконьерами камчатского краба в Баренцевом море
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудник береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Мурманской области выпускает пойманного браконьерами камчатского краба в Баренцевом море
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ разработала законопроект, усиливающий ответственность за браконьерство в море, документ опубликован в среду на портале проектов нормативных актов.
Согласно законопроекту, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ теперь будет определять ответственность не только за нарушение правил рыболовства, как сейчас, а за правил добычи водных биологических ресурсов. К таковым относится не только рыба, но и моллюски (в частности, морской гребешок и кальмары), ракообразные (например, крабы), а также водоросли, также используемые как пищевой продукт.
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Помимо этого, предлагается ввести механизмы конфискации рыболовецких судов под так называемыми "удобными флагами".
Как заявил ранее первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, сохраняется проблема браконьерства в водах у границ России.
По его словам, в 2018 году за незаконную добычу ценных и особо ценных видов рыб сотрудниками береговой охраны задержаны 324 человека и 234 маломерных плавсредства, изъяты 108 тонн водных биоресурсов. В естественную среду обитания были выпущены более 77 тысяч экземпляров ценных и особо ценных видов рыб и крабов.
Кроме того, в 2018 году сотрудниками береговой охраны были выявлены более восьми тысяч нарушений законодательства о государственной границе, рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов. Вынесены судебные решения о конфискации четырех иностранных судов и 23 российских маломерных судов.
Вместе с тем, по словам Кулишова, Пограничная служба ФСБ РФ отмечает значительное снижение числа судов с российскими экипажами на борту, но под флагами других стран, которые занимаются незаконной добычей биоресурсов в морях вблизи границ России.
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"В сравнении с 2017 годом, на 14% снизилось количество нарушений российского законодательства о рыболовстве, на 35% - число задержанных российских рыбопромысловых судов... Речь идет о судах с российскими экипажами на борту, но под флагами Белиза, Панамы, Сьерра-Леоне, Танзании, Того и других стран, которые занимаются незаконным промыслом краба", - отметил Кулишов.
По его словам, число задержанных "судов-подфлажников" сократилось почти в два раза - с семи в 2017-м году до четырех в 2018-м.
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