В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Колумбии жена опозорила мужа в отместку за измену, пишет британский таблоид The Sun.
Женщина поймала супруга с поличным в мотеле. Он умолял жену простить его и под угрозой развода согласился на унизительное наказание.
28 сентября 2018, 19:49В Колумбии неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
Жена провезла мужчину голым на крыше автомобиля по городской улице.
Прибывшая на место полиция оштрафовала обоих супругов. Кроме того, мужчину задержали за неподобающее поведение.