Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T19:41Z
https://ria.ru/20190529/1555081903.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Оставленные матерью в хостеле дети находятся в больнице в Дзержинском

Вчера, 19:41
502
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Два маленьких ребенка, которых накануне мать оставила в одном из подмосковных хостелов, сейчас находятся в детской больнице в подмосковном Дзержинском, сказали РИА Новости в пресс-службе городского округа Люберцы.
Ранее сообщалось, что мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт. В настоящее время ее ищет полиция. следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут родственников детей.
"Это произошло в Котельниках. И дети сейчас находятся в детской больнице в Дзержинском. Я связывалась с главным врачом дзержинской больницы, и она мне сказала: "Да, дети у нас", - сказали в пресс-службе.
21 мая, 11:11
В Краснодарском крае завели дело на женщину, бросившую ребенка у дороги
000011
Обсудить 0
Московская областьПроисшествия
Рекомендуем
Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
РИА
Новости
Детям, которых мать оставила в хостеле в Котельниках, меньше года
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Действия США обязывают Россию к ответным шагам по ДРСМД, заявил Володин
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену
Омбудсмен: мать брошенной в Петербурге девочки уже лишали родительских прав
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
В Новой Каледонии рыбак умер после нападения акулы
Снесенный ветром батут в Улан-Удэ держался на двух опорах, заявили в СК
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова разбирается в ситуации с оставленными в хостеле детьми
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали законопроект о приостановке ДРСМД
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуму внесли законопроект о выплатах на детей семьям с низким доходом
Омбудсмен сообщила о возможных причинах смерти ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
В Петербурге семью подозревают в попытке уморить семимесячную дочь голодом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорблении власти
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
Лента новостейМолния