Оставленные матерью в хостеле дети находятся в больнице в Дзержинском

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Два маленьких ребенка, которых накануне мать оставила в одном из подмосковных хостелов, сейчас находятся в детской больнице в подмосковном Дзержинском, сказали РИА Новости в пресс-службе городского округа Люберцы.

Ранее сообщалось, что мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт. В настоящее время ее ищет полиция. следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут родственников детей.