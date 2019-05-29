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РИА Новости

Ливийские моряки спасли в Средиземном море 124 нелегальных мигранта

Вчера, 19:41
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© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото
КАИР, 29 мая — РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла в Средиземном море 124 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до Европы, сообщил РИА Новости представитель ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального единства в Триполи, Айюб Касем.
По словам Касема, ливийские моряки в первой половине дня получили по радио сигнал бедствия. Вышедший для спасения пострадавших патрульный корабль береговой охраны обнаружил в 55 километрах от ливийского берега два деревянных судна с находившимися на их борту незаконными мигрантами. Согласно словам спикера ВМФ, обратиться за помощью к морякам береговой охраны контрабандистов, перевозящих мигрантов, заставила поломка мотора на первой лодке, и начавшиеся проблемы с мотором на втором судне.
Мигранты, отметил Касем, после оказания медицинской и гуманитарной помощи, были переданы в управление по делам нелегальных мигрантов и размещены в центрах приема беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Сообщается также, что незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
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Средиземное мореЛивияВ мире
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