Ливийские моряки спасли в Средиземном море 124 нелегальных мигранта

КАИР, 29 мая — РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла в Средиземном море 124 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до Европы, сообщил РИА Новости представитель ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального единства в Триполи, Айюб Касем.

По словам Касема, ливийские моряки в первой половине дня получили по радио сигнал бедствия. Вышедший для спасения пострадавших патрульный корабль береговой охраны обнаружил в 55 километрах от ливийского берега два деревянных судна с находившимися на их борту незаконными мигрантами. Согласно словам спикера ВМФ, обратиться за помощью к морякам береговой охраны контрабандистов, перевозящих мигрантов, заставила поломка мотора на первой лодке, и начавшиеся проблемы с мотором на втором судне.

Мигранты, отметил Касем, после оказания медицинской и гуманитарной помощи, были переданы в управление по делам нелегальных мигрантов и размещены в центрах приема беженцев.