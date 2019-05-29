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РИА Новости

В Госдуме в конкурсе для рэперов "победил искусственный интеллект"

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Глава думского комитета Михаил Дегтярев анонсировал запуск конкурса в декабре прошлого года. Политик тогда пригласил к участию в конкурсе всех начинающих рэперов до 30 лет. Дегтярев заявлял, что итоги будут подведены весной, победители представят свои ролики в Госдуме и получат путевку по городам России.
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В среду, подводя итоги конкурса, Дегтярев заявил, что всего поступило более 200 работ, среди участников - рэперы из Краснодарского и Ставропольского краев, Челябинской, Тюменской, Новосибирской областей и других регионов.
"В продолжение развития внутреннего молодежного туризма - победитель конкурса будет награжден поездкой по трем городам России: из Сибирского или Дальневосточного федерального округа, один - на юге России, и один - в Северо-Западном или Приволжском федеральном округе", - сказал Дегтярев.

"Моя Колыма", "Город Тольятти" и "Мэрка Москвы"

Третье место занял рэпер Axel Moro (Дмитрий Юрков) из Магаданской области, подготовивший для конкурса композицию "Моя Колыма". Председатель жюри, основатель студии "My Duck's Vision" Юрий Дегтярев назвал Axel Moro одним из самых ярких участников конкурса и объяснил, почему рэп-композиция о Колыме не заняла первое место.
"Почему третье (место), а не первое? Потому что после просмотра клипа мы не захотели поехать на Колыму... Надо было постараться. Если бы он сделал так, чтобы после просмотра на Колыму захотелось поехать - это первое место", - сказал Дегтярев.
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Второе место жюри присудило рэперу Dima Dew (Дмитрий Васильев) из Самарской области, который для конкурса записал песню "Тольятти Город". Говоря об этой композиции, член жюри, пианист Лука Сафронов назвал ее яркой и позитивной.
"В русском рэпе мало позитивных текстов... но очень важно давать больше позитива, надежды, ярких эмоций. Наверное, за счет этого он показывает всю красоту", - сказал Сафронов.
Первое место в конкурсе Госдумы было решено присудить москвичке Екатерине Юрченко с песней о столице. Как пояснили участники мероприятия, для создания песни Юрченко использовала нейросетевую программу, генерирующую рифмованный текст на основе загруженных в него слов. Она подобрала список слов, тематически связанных с Москвой, и загрузила их в программу, после чего нейросеть сгенерировала черновой рифмованный текст. Затем участница отредактировала его.
В композиции Юрченко, в частности, есть строки: "Я хочу быть мэркой столицы. Я хочу быть мэркой Москвы".
Как резюмировал глава комитета Госдумы Дегтярев, "искусственный интеллект победил в думском конкурсе среди рэперов".
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