Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины

Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе "Витязь Sight" в Москве

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Медики из Гарварда и Японии советуют пожилым женщинам совершать около семи тысяч шагов в день для поддержания здоровья сердца и сосудов в максимально хорошем состоянии. Рекомендации ученых были опубликованы в журнале . Медики из Гарварда и Японии советуют пожилым женщинам совершать около семи тысяч шагов в день для поддержания здоровья сердца и сосудов в максимально хорошем состоянии. Рекомендации ученых были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

"Пройти десять тысяч шагов в день – задача, которая отпугивает многих женщин в возрасте. Мы показали, что даже небольшое увеличение физической нагрузки заметно снижает вероятность преждевременной смерти среди представительниц слабого пола. Можно сказать, что любой "лишний" шаг будет полезен для вашего здоровья", — отмечает И-минь Ли (I-Min Lee) из Гарвардского университета (США).

Болезни сердца и сосудов, а также инсульты и различные формы старческого слабоумия являются сегодня одной из главных причин смерти людей в странах первого мира, и одним из главных пунктов в расходах здравоохранительных служб этих государств.

По текущим оценкам ВОЗ, примерно 75 миллионов жителей Земли будут страдать от таких проблем к 2030 году, из-за чего сегодня ученые активно изучают то, как развиваются эти болезни, и пытаются найти способ снизить вероятность их приобретения в пожилые годы жизни.

Сильнее всего, как показывают последние наблюдения, с ними связаны три вещи – диета, наличие вредных привычек и образ жизни. Как правило, употребление жирной и вредной пищи в разы повышает вероятность развития болезней сердца и мозга, а занятия спортом и отсутствие вредных привычек, наоборот, резко снижают шансы на их приобретение.

Последние два фактора сегодня вызывают массу споров среди ученых и обывателей, так как пока не понятно, где начинаются благотворные эффекты от физических нагрузок или отказа от алкоголя и табака, и где они заканчиваются. Производители фитнесс-трекеров и сторонники здорового образа жизни рекомендуют совершать около 10 тысяч шагов в день, что крайне сложно соблюдать многим пожилым людям.

Ли и ее коллеги проверили, действительно ли это так, воспользовавшись результатами крупномасштабных наблюдений, которые они проводили в рамках проекта Women’s Health Study c 1993 по 2004 год.

Изначально гарвардские медики пытались понять, как небольшие дозы аспирина и витамина E будут влиять на здоровье сердца и сосудов примерно сорока тысяч женщин в возрасте от 45 лет и старше. Половина участниц этого проекта не только принимала оба препарата, но и следила за своим здоровьем, в том числе за уровнем физической активности, при помощи специальных браслетов-акселерометров.

Авторы статьи воспользовались этой информацией для того, чтобы "нащупать" верхнюю и нижнюю границу благотворного действия спорта и других нагрузок на организм женщин в возрасте. В этом им помогло и то, что средний возраст участниц WHS был достаточно высоким – он составлял 72 года, из-за чего несколько сотен женщин умерло в то время, когда они носили браслеты.

Сопоставив число шагов у живых и умерших участниц эксперимента, ученые смогли вычислить минимально допустимое и оптимальное число шагов, максимально улучшающее состояние сердечно-сосудистой системы.

Как оказалось, первые положительные эффекты от ходьбы появлялись на отметке примерно в 4,4 тысячи шагов в день. В таком случае вероятность гибели женщин становилась ниже, чем в среднем по стране. Риск преждевременной смерти падал до отметки в 7500 шагов, падая на 15% на каждую тысячу движений, после чего он оставался примерно одинаковым вне зависимости от уровня нагрузки на организм.