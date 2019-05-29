Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T22:00Z
https://ria.ru/20190529/1555081679.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152584/34/1525843476_0:0:2774:1561_1036x0_80_0_0_b073536307acfb639989af9bb4bbda14.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины

Вчера, 22:00
57526
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПожилые люди во время занятий в фитнес-клубе "Витязь Sight" в Москве
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Медики из Гарварда и Японии советуют пожилым женщинам совершать около семи тысяч шагов в день для поддержания здоровья сердца и сосудов в максимально хорошем состоянии. Рекомендации ученых были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.
"Пройти десять тысяч шагов в день – задача, которая отпугивает многих женщин в возрасте. Мы показали, что даже небольшое увеличение физической нагрузки заметно снижает вероятность преждевременной смерти среди представительниц слабого пола. Можно сказать, что любой "лишний" шаг будет полезен для вашего здоровья", — отмечает И-минь Ли (I-Min Lee) из Гарвардского университета (США).
Болезни сердца и сосудов, а также инсульты и различные формы старческого слабоумия являются сегодня одной из главных причин смерти людей в странах первого мира, и одним из главных пунктов в расходах здравоохранительных служб этих государств.
По текущим оценкам ВОЗ, примерно 75 миллионов жителей Земли будут страдать от таких проблем к 2030 году, из-за чего сегодня ученые активно изучают то, как развиваются эти болезни, и пытаются найти способ снизить вероятность их приобретения в пожилые годы жизни.
Пожилые люди за едой
9 мая, 16:00
Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на жизнь пожилых людей
Сильнее всего, как показывают последние наблюдения, с ними связаны три вещи – диета, наличие вредных привычек и образ жизни. Как правило, употребление жирной и вредной пищи в разы повышает вероятность развития болезней сердца и мозга, а занятия спортом и отсутствие вредных привычек, наоборот, резко снижают шансы на их приобретение.
Последние два фактора сегодня вызывают массу споров среди ученых и обывателей, так как пока не понятно, где начинаются благотворные эффекты от физических нагрузок или отказа от алкоголя и табака, и где они заканчиваются. Производители фитнесс-трекеров и сторонники здорового образа жизни рекомендуют совершать около 10 тысяч шагов в день, что крайне сложно соблюдать многим пожилым людям.
Ли и ее коллеги проверили, действительно ли это так, воспользовавшись результатами крупномасштабных наблюдений, которые они проводили в рамках проекта Women’s Health Study c 1993 по 2004 год.
Изначально гарвардские медики пытались понять, как небольшие дозы аспирина и витамина E будут влиять на здоровье сердца и сосудов примерно сорока тысяч женщин в возрасте от 45 лет и старше. Половина участниц этого проекта не только принимала оба препарата, но и следила за своим здоровьем, в том числе за уровнем физической активности, при помощи специальных браслетов-акселерометров.
Авторы статьи воспользовались этой информацией для того, чтобы "нащупать" верхнюю и нижнюю границу благотворного действия спорта и других нагрузок на организм женщин в возрасте. В этом им помогло и то, что средний возраст участниц WHS был достаточно высоким – он составлял 72 года, из-за чего несколько сотен женщин умерло в то время, когда они носили браслеты.
Сопоставив число шагов у живых и умерших участниц эксперимента, ученые смогли вычислить минимально допустимое и оптимальное число шагов, максимально улучшающее состояние сердечно-сосудистой системы.
Мужчина работает за компьютером
25 марта, 16:42
Биологи раскрыли необычную связь между долголетием и гормонами
Как оказалось, первые положительные эффекты от ходьбы появлялись на отметке примерно в 4,4 тысячи шагов в день. В таком случае вероятность гибели женщин становилась ниже, чем в среднем по стране. Риск преждевременной смерти падал до отметки в 7500 шагов, падая на 15% на каждую тысячу движений, после чего он оставался примерно одинаковым вне зависимости от уровня нагрузки на организм.
Все это говорит о том, что для достижения максимального эффекта не обязательно делать десять тысяч шагов в день. Как надеется Ли, это открытие поможет всем пожилым женщинам, не уверенным в своих силах, активнее заниматься спортом и поддерживать себя в форме.
108492420
Обсудить 2
пожилыеЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаГарвардский университетЯпонияСШАРИА Наука
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты московского метро
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
Лента новостейМолния