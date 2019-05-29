Стали известны подробности инцидента с загоревшимся Ан-2 на Ставрополье

Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу "им. 1Мая" в селе Журавское. 22 мая 2019

Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу "им. 1Мая" в селе Журавское. 22 мая 2019

© Фото : ГУМЧС Росси по Ставропольскому краю Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу "им. 1Мая" в селе Журавское. 22 мая 2019

ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Пилот загоревшегося самолета Ан-2 на Ставрополье пытался выполнить полет без разрешения об использовании воздушного пространства, кроме этого, у него отсутствовал сертификат летной годности, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что 22 мая самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на Ставрополье, врезался в деревья и загорелся, пострадавших нет.

"По результатам проверки установлено, что управление воздушным судном осуществлялось пилотом при отсутствии у него справки врачебно-летной экспертной комиссии, сертификата летной годности и подтверждения навыков полетов. При этом попытка взлета совершена с целью авиахимических работ без соответствующего уведомления, заявления и разрешения об использовании воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуального предпринимателя - собственника воздушного судна и пилота возбуждено пять дел об административных правонарушениях о нарушении правил использования воздушного пространства и нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов.