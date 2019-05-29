В Перовском парке 1 июня состоится выступление участников "Спасской башни"

МОСКВА, 29 мая. – РИА Новости. В Международный день защиты детей в парке "Перовский" в 17.00 с праздничным концертом выступит военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
"В рамках программы "Военные оркестры в парках" в течение трёх месяцев с мая по август по субботам москвичи и гости столицы получат возможность бесплатно послушать в исполнении лучших военных оркестров Вооружённых сил РФ, в том числе постоянных участников Фестиваля "Спасская башня", популярные композиции разных жанров – от классики до рок-музыки" - говорится в сообщении.
Военный оркестр МВОКУ обеспечивает музыкальное сопровождение строевых смотров, разводов караулов, концертов, воинских ритуалов, открытий памятников, возложений венков к обелискам. Концерт в парке культуры и отдыха "Перовский" проходит в рамках программы "Военные оркестры в парках", которую проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня".
Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.