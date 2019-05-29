В Перовском парке 1 июня состоится выступление участников "Спасской башни"

"В рамках программы "Военные оркестры в парках" в течение трёх месяцев с мая по август по субботам москвичи и гости столицы получат возможность бесплатно послушать в исполнении лучших военных оркестров Вооружённых сил РФ, в том числе постоянных участников Фестиваля "Спасская башня", популярные композиции разных жанров – от классики до рок-музыки" - говорится в сообщении.