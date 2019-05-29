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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о сотрудничестве с Китаем по спутниковым системам

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект соглашения о сотрудничестве с Китаем в области применения в мирных целях спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", соответствующий документ опубликована на сайте кабмина.
"Внести в Госдуму Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях", - говорится в постановлении.
Цель будущего соглашения - создание организационно-правовой основы для выгодного сотрудничества по совместному использованию спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, развитие навигационных технологий, использующих ГЛОНАСС и "Бэйдоу", и повышение уровня образования в области гражданского применения спутниковой навигации.
Проект соглашения предусматривает сотрудничество по разработке и производству гражданского навигационного оборудования и разработку российско-китайских стандартов применения навигационных технологий, использующих ГЛОНАСС и "Бэйдоу", например, стандартов по контролю транспортных потоков, пересекающих российско-китайскую границу.
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