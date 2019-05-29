В Госдуму внесли проект о сотрудничестве с Китаем по спутниковым системам

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект соглашения о сотрудничестве с Китаем в области применения в мирных целях спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", соответствующий документ опубликована на сайте кабмина.

"Внести в Госдуму Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях", - говорится в постановлении.

Цель будущего соглашения - создание организационно-правовой основы для выгодного сотрудничества по совместному использованию спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, развитие навигационных технологий, использующих ГЛОНАСС и "Бэйдоу", и повышение уровня образования в области гражданского применения спутниковой навигации.