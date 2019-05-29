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РИА Новости

Косовские власти противятся эвакуации россиянина, заявили в посольстве

Вчера, 19:26
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БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово препятствуют эвакуации пострадавшего во вторник в ходе полицейской акции гражданина РФ сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, сообщило посольство России в Белграде.
"Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания", - заявило диппредставительство.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
28 мая, 12:14
"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил РИА Новости, что Краснощеков будет переведен для лечения в Военно-медицинскую академию в Белграде.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Хашим Тачи
28 мая, 14:10
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
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