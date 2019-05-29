Косовские власти противятся эвакуации россиянина, заявили в посольстве

БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово препятствуют эвакуации пострадавшего во вторник в ходе полицейской акции гражданина РФ сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, сообщило посольство России в Белграде.

"Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания", - заявило диппредставительство.

Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил РИА Новости, что Краснощеков будет переведен для лечения в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.