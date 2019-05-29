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РИА Новости

Суд арестовал мужчину, напавшего на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

Вчера, 19:12
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ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, совершившего нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, в результате которого четыре человека пострадали, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Подозреваемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Человек с ножом в понедельник напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, четверо пострадали, главред издания Николай Бондаренко госпитализирован. Нападавший был задержан, им оказался, по словам депутата краевой думы Виктора Лозового, психически больной автор статьи о Сталине, которую в газете отказались публиковать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение. Во вторник СК возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц.
После нападения Бондаренко сообщил РИА Новости, что ему удалось чудом спасти свою жизнь, вовремя отмахнуться от удара, который пришелся в щеку. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, пока он находится под их наблюдением.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.
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