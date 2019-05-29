Суд арестовал мужчину, напавшего на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, совершившего нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, в результате которого четыре человека пострадали, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"Подозреваемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Человек с ножом в понедельник напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, четверо пострадали, главред издания Николай Бондаренко госпитализирован. Нападавший был задержан, им оказался, по словам депутата краевой думы Виктора Лозового, психически больной автор статьи о Сталине, которую в газете отказались публиковать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение. Во вторник СК возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц.

После нападения Бондаренко сообщил РИА Новости, что ему удалось чудом спасти свою жизнь, вовремя отмахнуться от удара, который пришелся в щеку. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, пока он находится под их наблюдением.