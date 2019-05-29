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Московская область начала подготовку к проведению МАКС-2019

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Пилотажная группа Первый полет на самолетах Як-52
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Международный авиационно-космический салон – 2019 будет проходить на территории Жуковского с 27 августа по 1 сентября. Дорожно-транспортный комплекс Московской области уже начал подготовку инфраструктуры к его проведению, сообщил телеканал "360".
"В этом году в дни проведения МАКС-2019 мы ожидаем увеличение пассажиропотока на 300–400 тысяч человек. Для транспортного обслуживания посетителей авиасалона выделено свыше 230 бесплатных автобусов ГУП МО „Мострансавто“. На пригородном сообщении назначено более 50 пар дополнительных электропоездов из расчета увеличения пассажиропотока и сокращение интервалов движения поездов до пяти-шести минут", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
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По его словам, для посетителей авиасалона, которые приедут на личном автомобиле, будут организованы парковки на территории бывшего аэропорта Быково на 12 тысяч машино-мест. На территории самого авиасалона будет организована парковка на 7,5 тысячи мест.
Автобусы "Мострансавто" с 27 по 29 августа будут работать по трем маршрутам: Пл. Отдых – Выставочный комплекс; Проходная №1 – Выставочный комплекс; Стоянка на приангарной площади ЛИИ им. М.М.Громова – Выставочный комплекс. С 30 августа по 1 сентября к ним добавятся еще четыре маршрута: Пл. 42-й км. – Илюшенские проходные; Ул. Лацкова – КПП 1, Автостоянка аэропорт Быково – Выставочный комплекс; Парковка на ОАО „ЭМЗ им. Мясищева“ – Выставочный комплекс.
Также перед авиасалоном в городском округе планируют отремонтировать свыше 20 дорог общей протяженностью 20 километров. Будут проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, ликвидированы ямы, укреплены обочины.
На авиасалоне МАКС-2019 ожидается свыше 400 тысяч посетителей, заявлено более 30 стран-участниц, одна тысяча предприятий и организаций.
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