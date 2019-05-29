Умер актер, сыгравший две роли в киносаге "Крестный отец"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер Кармине Кариди, известный по ролям в гангстерской киносаге "Крестный отец", скончался в возрасте 85 лет, сообщает портал Американский актер Кармине Кариди, известный по ролям в гангстерской киносаге "Крестный отец", скончался в возрасте 85 лет, сообщает портал TMZ

Смерть актера наступила в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, в которую он был доставлен в коматозном состоянии.

Примечательно, что Кариди сыграл в разных частях "Крестного отца" разные роли. В "Крестном отце 2" он исполнил роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, а в третьей части предстал на экране в облике Альберта Вольпе – босса преступной группы в Чикаго.