Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T19:09Z
https://ria.ru/20190529/1555080888.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155508/11/1555081181_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_23a870e410d76e36e58044c999b77625.png
РИА Новости
Культура

Умер актер, сыгравший две роли в киносаге "Крестный отец"

Вчера, 19:09
1763
© Paramount Pictures / The Coppola Company (1974)Кадр из фильма "Крестный отец 2"
Кадр из фильма Крестный отец 2
© Paramount Pictures / The Coppola Company (1974)
Кадр из фильма "Крестный отец 2"
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер Кармине Кариди, известный по ролям в гангстерской киносаге "Крестный отец", скончался в возрасте 85 лет, сообщает портал TMZ.
Смерть актера наступила в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, в которую он был доставлен в коматозном состоянии.
Примечательно, что Кариди сыграл в разных частях "Крестного отца" разные роли. В "Крестном отце 2" он исполнил роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, а в третьей части предстал на экране в облике Альберта Вольпе – босса преступной группы в Чикаго.
В 2004 году Кариди был исключен из американской киноакадемии, которая уличила актера в передаче просмотровых копий десятков фильмов посторонним лицам.
020900
Обсудить 0
КультураСША
Рекомендуем
Находки на месте захоронения русских солдат армии Долгорукова, которое относится к периоду войны 1771-1774 годов, на севере Крыма в районе города Армянска
В Крыму нашли захоронение около 800 солдат армии князя Василия Долгорукова
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал выступление Мюллера по "российскому делу"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно
Вайно рассказал, как Россия ответит на нарушения прав человека на Украине
Берингово море в районе поселка Сиреники на Чукотке
Чудеса Чукотки: где найти Несси и путешествовать во времени
Сергей Доренко
Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Ханс-Кристиан Штрахе
Эксперт: девушку на видео со Штрахе могли ошибочно принять за боснийку
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер заявил о многочисленных попытках вмешаться в выборы США
Посетитель берет бланк в отделении Почты России
ФАС возбудила дело против "Почты России"
Косовские власти противятся эвакуации россиянина, заявили в посольстве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорблении власти
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
Лента новостейМолния