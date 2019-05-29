Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T19:07Z
https://ria.ru/20190529/1555080851.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_ba1e2363a41beda1f37febac707ab681.jpg
РИА Новости

Трамп прокомментировал выступление Мюллера по "российскому делу"

Вчера, 19:07
1375
© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление Роберта Мюллера, официально объявившего о закрытии офиса спецпрокурора по расследованию российского "вмешательства" в выборы в США и предполагаемых связей Трампа с Москвой.
"Ничего не меняется в сравнении с докладом Мюллера. Не было достаточных свидетельств и потому в нашей стране человек (считается) невиновным. Дело закрыто! Спасибо", - написал президент в своем Twitter через некоторое время после того, как Мюллер впервые лично прокомментировал продолжавшееся два года расследование и его итоги.
Спецпрокурор, объявивший о своем уходе из министерства юстиции, сообщил, что не будет комментировать ход расследования и его выводы, поскольку вся информация уже содержится в докладе.
Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Вчера, 18:41
Мюллер заявил о многочисленных попытках вмешаться в выборы США
0161011
Обсудить 1
Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер заявил о многочисленных попытках вмешаться в выборы США
РИА
Новости
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Ханс-Кристиан Штрахе
Эксперт: девушку на видео со Штрахе могли ошибочно принять за боснийку
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Юрист Роберт Мюллер
Мюллер отказался давать показания в конгрессе по "российскому делу"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону поставки российских С-400 в Турцию
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер заявил, что не имел достаточной базы для обвинений против Трампа
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400
Косовские власти противятся эвакуации россиянина, заявили в посольстве
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе не исключили начала процедуры импичмента Трампа
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом призвал не зацикливаться на "российском вмешательстве"
США обвиняют Россию в нарушении несуществующих запретов, заявил эксперт
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев: Россия может оказать содействие Сербии в обеспечении безопасности
В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
Лента новостейМолния