Трамп прокомментировал выступление Мюллера по "российскому делу"

Спецпрокурор, объявивший о своем уходе из министерства юстиции, сообщил, что не будет комментировать ход расследования и его выводы, поскольку вся информация уже содержится в докладе.

Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.