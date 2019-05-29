Специалисты помогут жителям Подмосковья перейти на цифровое телевидение

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. После отключения аналогового эфирного телесигнала Подмосковье получило 11,5 тысячи заявок на подключение цифрового телевидения. Об этом сообщил телеканал После отключения аналогового эфирного телесигнала Подмосковье получило 11,5 тысячи заявок на подключение цифрового телевидения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслава Метелева.

По его словам, проверка показала, что в 53 768 домохозяйствах области есть цифровое телевидение (ЦТВ), а в 298 – нет.

"Для приема цифрового телевидения требуется антенна дециметрового диапазона. Если у жителя более пяти каналов, значит, у него именно такая. Если она была установлена до 1990-х годов, ее придется заменить. В многоквартирных домах установкой общедомового оборудования занимается управляющая компания или оператор телевидения, скорее всего, их сотрудники уже выполнили все работы. На даче или в личном доме проверить и при необходимости заменить антенну нужно самостоятельно", – пояснил Метелев.

Министр отметил, что к телевизору, выпущенному до 2012 года, нужно купить приемник цифрового сигнала. Если в доме больше одного аппарата, для каждого из них требуется отдельная приставка, приобрести которую можно в магазинах техники и отделениях "Почты России".

За помощью в настройке оборудования или за консультацией рекомендуется обратиться на горячую линию ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" или в единую справочную службу Московской области.