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РИА Новости
Новости Подмосковья

Специалисты помогут жителям Подмосковья перейти на цифровое телевидение

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Артем КоренюкЧеловек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
© РИА Новости / Артем Коренюк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. После отключения аналогового эфирного телесигнала Подмосковье получило 11,5 тысячи заявок на подключение цифрового телевидения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслава Метелева.
По его словам, проверка показала, что в 53 768 домохозяйствах области есть цифровое телевидение (ЦТВ), а в 298 – нет.
"Для приема цифрового телевидения требуется антенна дециметрового диапазона. Если у жителя более пяти каналов, значит, у него именно такая. Если она была установлена до 1990-х годов, ее придется заменить. В многоквартирных домах установкой общедомового оборудования занимается управляющая компания или оператор телевидения, скорее всего, их сотрудники уже выполнили все работы. На даче или в личном доме проверить и при необходимости заменить антенну нужно самостоятельно", – пояснил Метелев.
Просмотр телевизора
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Министр отметил, что к телевизору, выпущенному до 2012 года, нужно купить приемник цифрового сигнала. Если в доме больше одного аппарата, для каждого из них требуется отдельная приставка, приобрести которую можно в магазинах техники и отделениях "Почты России".
За помощью в настройке оборудования или за консультацией рекомендуется обратиться на горячую линию ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" или в единую справочную службу Московской области.
Льготным категориям граждан министерством социального развития региона предоставляется компенсация на покупку приемника, а также помощь. Для этого нужно обратиться в справочную службу Московской области, а чтобы воспользоваться льготой – в управление соцзащиты.
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