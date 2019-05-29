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РИА Новости

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Вчера, 18:49
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Под такими действиями подразумеваются публичные заявления Президента Союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
21 мая, 20:55
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин
Как добавили в ведомстве, "такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов".
 Ранее в мае сразу два топливных союза - Российский (РТС) и Независимый (НТС) - обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с письмами, в которых заявили о росте оптовых и мелкооптовых цен на топливо. В частности, НТС отметил, что в период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на СПбМТСБ на бензин марки Аи-92 выросли на 23%, на Аи-95 - на 18,5%, на летнее дизельное топливо - на 2,5%.
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Независимый топливный союз (НТС)ФАСЭкономика
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