ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Под такими действиями подразумеваются публичные заявления Президента Союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, "такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов".