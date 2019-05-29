Саратовская школа возобновит занятия в четверг после инцидента с нападением

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Школа города Вольска Саратовской области, где во вторник подросток ранил топором ученицу, в четверг возобновит занятия и проведение промежуточной аттестации, сообщила РИА Новости в среду начальник управления образования Вольского района Валентина Горбулина.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя сообщала РИА Новости, что школа после нападения на ученицу во вторник была оцеплена для следственных действий, но ожидалось, что в среду уже вернется к работе.

"Сегодня школой и сотрудниками управления образования проводились мероприятия по подготовке учебных занятий, то есть сегодня занятий не было. Завтра, 30 мая, занятия возобновятся: в некоторых классах завершится проведение промежуточной аттестации, а у остальных будут уроки", - сказала Горбулина.

"В школе проводятся мероприятия по обеспечению психологической помощи обучающимся и работает педагог-психолог. Все входит в штатный режим. Обстановка спокойная в школе", - отметила собеседница агентства.

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство, он арестован. Обвиняемый в суде при избрании меры пресечения не признал вину в покушении на убийство.