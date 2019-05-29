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РИА Новости

Мюллер заявил о многочисленных попытках вмешаться в выборы США

Вчера, 18:41
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© REUTERS / Jim BourgРоберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
© REUTERS / Jim Bourg
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что в ходе выборов 2016 года в США были "многочисленные и систематические попытки" в них вмешаться.
"Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы. Эти обвинения заслуживают внимания каждого американца", - сказал он журналистам.
Мюллер впервые выступил с заявлением по итогам расследования.
Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" американского президента Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер при этом в своем докладе не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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