Мюллер заявил о многочисленных попытках вмешаться в выборы США

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что в ходе выборов 2016 года в США были "многочисленные и систематические попытки" в них вмешаться.

Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" американского президента Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер при этом в своем докладе не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.