Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T21:01Z
https://ria.ru/20190529/1555079860.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150990/84/1509908468_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_963b3a8a5838a3061ef6c873cf080703.jpg
РИА Новости

Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев

Вчера, 21:00
7227
© AP Photo / Martin MeissnerРеконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Неандертальцы могли исчезнуть с лица Земли не из-за "войны" с кроманьонцами или глобальных климатических катастроф, а из-за почти незаметного сокращения в плодовитости их женщин. К такому выводу пришли французские эволюционисты, опубликовавшие результаты своих расчетов в журнале PLoS One.

"Мы не говорим о том, что именно погубило неандертальцев, а пытаемся понять, как именно протекал процесс их вымирания. Наши расчеты показывают, что даже минимальное сокращение в фертильности должно было привести к исчезновению древних людей, причем оно могло затронуть даже не всех женщин, а лишь самых молодых девушек", — отмечает Анна Деджоанни (Anna Degioanni) из университета Марселя в Экс-ан-Прованс (Франция).

На сегодняшний день существует несколько предположительных дат вымирания первых аборигенов Европы — 50, 45 или даже 30 тысяч лет назад. Сторонники поздних дат вымирания неандертальцев полагают, что в их исчезновении были замешаны наши предки, которые выиграли конкурентную борьбу благодаря более совершенным орудиям труда, культуре, членораздельной речи или же большей "всеядности".
В последние годы был совершен целый ряд открытий, который показал, что неандертальцы, скорее всего, умели говорить и не уступали кроманьонцам в умении изготовлять каменные рубила, копья и костяные инструменты, что заставляет многих антропологов сомневаться в этих теориях.
Кроманьонец и неандерталец
16 мая, 15:51
Ученые выяснили, когда разделились предки людей и неандертальцев
По этой причине многие ученые предполагают, что неандертальцев могли погубить различные природные или климатические катастрофы, к примеру, мощные извержения вулканов, вызвавшие длительные похолодания в Европе и в Азии, или резкое исчезновение мегафауны из-за перемены климата.
Деджоанни и ее коллеги нашли более простое и обыденное объяснение тому, почему первые аборигены Европы и Азии исчезли с лица Земли, подойдя к этой проблемы со стороны, хорошо знакомой жителям всех развитых стран.
Математики обратили внимание на простую закономерность — численность неандертальцев зависела не только от "внешних" факторов, но и от того, как часто они умирали и продолжали свой род. К примеру, сегодня численность коренных жителей большинства стран Европы падает из-за резкого снижения рождаемости и роста числа бесплодных мужчин и женщин, несмотря на крайне высокую продолжительность их жизни.
Руководствуясь подобной идеей, ученые создали компьютерную модель неандертальского населения Европы и попытались просчитать те значения рождаемости и смертности, при которых оно оставалось стабильным или исчезало через определенный период времени.
Эти расчеты опирались на несколько простых закономерностей. С одной стороны, уровень прироста населения, по понятным причинам, зависел в основном от уровня фертильности женщин. С другой, вероятность выживания того или иного неандертальца была максимальной во взрослые годы жизни и низкой – в детстве и старости. Аналогичным образом, вероятность произвести на свет здоровое потомство убывала вместе с возрастом.
Ученые проводят раскопки на территории пещеры Байшья на Тибете
1 мая, 21:00
Антропологи нашли останки первых жителей Тибета
Ученые разделили неандертальцев на три обособленных географических группы, члены которых могли мигрировать между популяциями в юном возрасте, следуя тем закономерностям в поведении древних людей, которые были открыты палеонтологами и антропологами в последние годы. Их общая численность составляла около 35 тысяч, на что указал недавний анализ ДНК первых жителей Европы.
Используя эти закономерности, ученые проследили за "демографическим развитием" неандертальцев, используя данные по смертности и рождаемости, характерные для современных народов Земли, застрявших в каменном веке. Как оказалось, в таком случае их популяция была стабильной или даже медленно, но росла со временем. Благодаря этому, вероятность ее исчезновения в последующие десять тысяч лет была ниже 20%.
С другой стороны, уменьшение плодовитости женщин даже на относительно небольшие величины, около 2,7%, обрекало древних людей на достаточно быстрое и фактически гарантированное вымирание за то же время. Понижение фертильности на 5% и 8%, в свою очередь, сокращало численность неандертальцев до нуля за шесть и четыре тысячи лет.
Еще сильнее на их демографию влияла вероятность гибели младенцев в первые месяцы жизни. Даже если она повышалась на 0,1%, популяция становилась нестабильной и начинала быстро сокращаться.
Как могли возникнуть подобные сдвиги в рождаемости и смертности? К примеру, их мог вызвать недостаток пищи. Нехватка нутриентов очень негативно сказывается на том, сможет ли молодая женщина стать еще раз матерью после рождения первенца. Нечто похожее, если судить по останкам животных, чьи кости нашли в неандертальских пещерах во Франции, могло произойти с последними аборигенами Европы.
Все это, как отмечают ученые, не исключает того, что в вымирании неандертальцев могли быть замешаны конфликты с кроманьонцами, занесенные ими болезни, климат или извержения вулканов, способные вызвать аналогичные демографические изменения косвенными путями.
Тем не менее, эти расчеты показывают, что исчезновение Homo neanderthalensis не требовало каких-то экстраординарных природных катаклизмов и прочих катастрофических событий. Новые находки и открытия, как надеются Деджоанни и ее коллеги, помогут понять, что именно произошло с первыми жителями Европы и какую роль в этих процессах играли кроманьонцы.
Традиционные украшения папуасов Новой Гвинеи
11 апреля, 19:06
Генетики нашли в ДНК папуасов следы нового подвида древних людей
625002
Обсудить 2
палеонтологиянеандертальцыматематикаОткрытия - РИА НаукаФранцияЕвропаРИА Наука
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорблении власти
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
Лента новостейМолния