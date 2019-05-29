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РИА Новости

Мюллер заявил, что не имел достаточной базы для обвинений против Трампа

Вчера, 18:35
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© REUTERS / Jim BourgСпецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
© REUTERS / Jim Bourg
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер объяснил, что по итогам своего расследования он не нашел доказательства связей президента страны Дональда Трампа с РФ, которые были достаточны и могли бы быть доказаны в ходе судебного разбирательства.
"Это неправильно с точки зрения текущего законодательства выдвигать обвинения в адрес лица, которые не могут быть подтверждены в ходе судебного разбирательства", - сказал Мюллер, выступая перед журналистами в министерстве юстиции.
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Именно поэтому спецпрокурор не стал рекомендовать выдвигать какие-либо обвинения, для них просто не было достаточных оснований, пояснил он.
При этом Мюллер отметил, что если бы его команда была полностью уверена, что президент не совершал преступления, то об этом было бы именно так и написано в его докладе.
Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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