Мюллер заявил, что не имел достаточной базы для обвинений против Трампа

ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер объяснил, что по итогам своего расследования он не нашел доказательства связей президента страны Дональда Трампа с РФ, которые были достаточны и могли бы быть доказаны в ходе судебного разбирательства.

"Это неправильно с точки зрения текущего законодательства выдвигать обвинения в адрес лица, которые не могут быть подтверждены в ходе судебного разбирательства", - сказал Мюллер, выступая перед журналистами в министерстве юстиции.

Именно поэтому спецпрокурор не стал рекомендовать выдвигать какие-либо обвинения, для них просто не было достаточных оснований, пояснил он.

При этом Мюллер отметил, что если бы его команда была полностью уверена, что президент не совершал преступления, то об этом было бы именно так и написано в его докладе.