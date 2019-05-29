Moody’s повысило рейтинг Новикомбанка до уровня Ва3 с прогнозом стабильный

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Новикомбанка с уровня В1 до уровня Вa3 со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

Moody's подняло базовую оценку кредитоспособности (BCA) банка с B2 до B3, а долгосрочную оценку риска контрагента (CRA) c Ba3(cr) до Ba2(cr).

Агентство отмечает рост показателя капитала Новикомбанка (TCE/RWA), который по итогам 2018 года увеличился с 2% до 6,6%.

Банк не только улучшил коэффициент достаточности капитала в 2018 году, но и снизил отношение проблемных кредитов к валовым кредитам до 8,5% с 23,6% и улучшил покрытие проблемных кредитов резервами по убыткам до 111% с 80%.

"Повышение долгосрочных рейтингов по депозитам и Baseline Credit Assessment (BCA) Новикомбанка отражает улучшение показателей платежеспособности банка, а также его возможности генерирования прибылей, с учетом оценки банком приемлемых рисков, после увеличения интеграции операций банка с его акционером – российской госкорпорацией "Ростех", - отмечают в Moody's.