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РИА Новости

Эксперт: девушку на видео со Штрахе могли ошибочно принять за боснийку

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХанс-Кристиан Штрахе
Ханс-Кристиан Штрахе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ханс-Кристиан Штрахе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Девушку на видео с вице-канцлером Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе, представившуюся племянницей русского олигарха, австрийские журналисты могли ошибочно принять за боснийку, что не отменяет сфабрикованности спецслужбами всего скандала, заявил РИА Новости известный эксперт по безопасности и терроризму Балканского региона Джевад Галияшевич, отметив, что серьезных аргументов нет.
Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что представившаяся "племянницей русского олигарха" девушка из видео с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе оказалась студенткой из Боснии и Герцеговины (БиГ). Как пишет издание, создатели видео сначала провели кастинг, чтобы выбрать подходящую девушку. Главную роль получила студентка аграрного факультета из Боснии. В день она якобы получала до 7 тысяч евро.
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На видеозаписи наряду со Штрахе и "племянницей олигарха" присутствуют и его экс-заместитель Йоханн Гуденус со своей женой-боснийской сербкой Тайяной Гуденус (до замужества Тайчич). По мнению балканского эксперта по безопасности, ее присутствие могло внести ошибку при идентификации журналистами другой девушки.
"Это очевидно сфабрикованная афера, в ней участвовала не одна (австрийская – ред.) спецслужба, а несколько служб стран НАТО", - считает эксперт по безопасности.
"Несмотря на то, что я считаю, что журналисты перепутали ту особу с Тайяной Гуденус, и произошло замешательство в СМИ, в чем я уверен, возможность, что кто-то из Боснии замешан, не может быть полностью исключена", - заявил аналитик агентству.
Эксперт по безопасности подчеркнул, что при отсутствии более детальной информации о девушке на видео "пока нет серьезных аргументов, чтобы признать наличие в деле женской особы из БиГ".
"Штрахе со своим подходом к Республике Сербской и всей БиГ, национальным движением и внутренним отношениям в Европе стал жертвой удара по всем национальным движениям, которые усиливаются и в других государствах".
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
20 мая, 13:01
Европа в страхе ликвидировала Штрахе. Что не так с австрийским политикомБывшего вице-канцлера Австрии вынудили уйти в отставку. Повод невыносимо банален – "российское вмешательство". Классика. Которая, впрочем, вредит политической культуре, считают в МИД Германии.
1112013
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Скандал с экс-вице-канцлером АвстрииХайнц-Кристиан ШтрахеСебастьян КурцАвстрияВ мире
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