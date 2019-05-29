Эксперт: девушку на видео со Штрахе могли ошибочно принять за боснийку

БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Девушку на видео с вице-канцлером Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе, представившуюся племянницей русского олигарха, австрийские журналисты могли ошибочно принять за боснийку, что не отменяет сфабрикованности спецслужбами всего скандала, заявил РИА Новости известный эксперт по безопасности и терроризму Балканского региона Джевад Галияшевич, отметив, что серьезных аргументов нет.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что представившаяся "племянницей русского олигарха" девушка из видео с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе оказалась студенткой из Боснии и Герцеговины (БиГ). Как пишет издание, создатели видео сначала провели кастинг, чтобы выбрать подходящую девушку. Главную роль получила студентка аграрного факультета из Боснии. В день она якобы получала до 7 тысяч евро.

На видеозаписи наряду со Штрахе и "племянницей олигарха" присутствуют и его экс-заместитель Йоханн Гуденус со своей женой-боснийской сербкой Тайяной Гуденус (до замужества Тайчич). По мнению балканского эксперта по безопасности, ее присутствие могло внести ошибку при идентификации журналистами другой девушки.

"Это очевидно сфабрикованная афера, в ней участвовала не одна (австрийская – ред.) спецслужба, а несколько служб стран НАТО", - считает эксперт по безопасности.

"Несмотря на то, что я считаю, что журналисты перепутали ту особу с Тайяной Гуденус, и произошло замешательство в СМИ, в чем я уверен, возможность, что кто-то из Боснии замешан, не может быть полностью исключена", - заявил аналитик агентству.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что при отсутствии более детальной информации о девушке на видео "пока нет серьезных аргументов, чтобы признать наличие в деле женской особы из БиГ".

"Штрахе со своим подходом к Республике Сербской и всей БиГ, национальным движением и внутренним отношениям в Европе стал жертвой удара по всем национальным движениям, которые усиливаются и в других государствах".