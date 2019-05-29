Помощник Трампа рассказал, когда президента примет решение по СНВ

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений в 2020 году, заявил в среду специальный помощник президента Тим Моррисон.

"Думаю, новый СНВ - это вопрос, решение по которому президент примет в какой-то момент в следующем году", - сказал он в Институте Хадсона.

"Мы должны сконцентрироваться на общей ядерной угрозе. Поскольку у нас еще много времени для продления СНВ-3, для понимания, можем ли мы получить соглашение о контроле над вооружениями, которое покрывает большее количество систем, угрожающих США, а не только систем, о которых хочет говорить Россия", - добавил Моррисон.