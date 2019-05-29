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РИА Новости

Помощник Трампа рассказал, когда президента примет решение по СНВ

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений в 2020 году, заявил в среду специальный помощник президента Тим Моррисон.
"Думаю, новый СНВ - это вопрос, решение по которому президент примет в какой-то момент в следующем году", - сказал он в Институте Хадсона.
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Генерал НАТО в отставке рассказал, что нужно сделать для спасения ДРСМДЭкс-глава военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят уверен, что Германии и России нужно восстановить взаимное доверие. В эфире радио Sputnik он высказал мнение о том, как этого достичь, а также заявил о необходимости "спасения" ДРСМД.
"Мы должны сконцентрироваться на общей ядерной угрозе. Поскольку у нас еще много времени для продления СНВ-3, для понимания, можем ли мы получить соглашение о контроле над вооружениями, которое покрывает большее количество систем, угрожающих США, а не только систем, о которых хочет говорить Россия", - добавил Моррисон.
По его словам, если Китай не будет участвовать в этом, то это "не конец истории". При этом он отказался ответить на вопрос о том, готов ли Вашингтон пожертвовать СНВ-3, если подобные договоренности не будут достигнуты, сказав, что не готов забегать вперед решения президента.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
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