В ЛНР заявили о предотвращении попытки проникновения украинских диверсантов

"Сегодня военнослужащими Народной милиции ЛНР была предотвращена очередная попытка проникновения ДРГ противника из состава 54 бригады ВСУ на территорию республики.. Во время отступления военнослужащие 54 бригады бросили своего раненного в живот сослуживца",- заявил Осадчий.

Он уточнил, что силовики были отброшены на ранее занимаемые позиции. В ведомстве добавили, что Народная милиция эвакуировала тело украинского военного. По данным медэкспертизы, "он прожил еще 5 часов после ранения в живот и умер от потери крови"