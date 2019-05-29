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РИА Новости

Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке

Вчера, 18:24
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© REUTERS / Jim BourgРоберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
© REUTERS / Jim Bourg
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел расследование о вменяемом России "вмешательстве" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из Минюста.
"Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено. <...> Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю Министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", — сказал он.
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Доклад Мюллера

В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет.
Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Кроме того, Мюллер заявляет в докладе, что Россия хотела избрания Трампа президентом, однако "следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством".
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Обвинения в "сговоре против США" и мошенничестве предъявлены группе россиян и трем частным компаниям. Помимо этого, ряду сторонников Трампа и бывшим членам его предвыборного штаба предъявлены различные обвинения, ни одно из которых не связано со "сговором с Россией".
В Кремле заявили, что в докладе нет ничего нового, так как он не содержит аргументированных доказательств "российского вмешательства" в выборы в США, а Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что деньги американских налогоплательщиков были потрачены зря.
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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