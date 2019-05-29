Охранник чешского премьера выстрелил из пистолета в его самолете

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полицейский из службы охраны премьер-министра Чехии Андрея Бабиша выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором премьер возвращался в Прагу после визита в Брюссель, сообщают чешские СМИ.