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РИА Новости

Охранник чешского премьера выстрелил из пистолета в его самолете

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полицейский из службы охраны премьер-министра Чехии Андрея Бабиша выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором премьер возвращался в Прагу после визита в Брюссель, сообщают чешские СМИ.
Согласно радиостанции Czech Radio, охранник произвел выстрел случайно, когда самолет еще находился в аэропорту. Сейчас инцидент расследуется отделом контроля службы охраны.
Портал iDnes напоминает, что сотрудники охраны обязаны сдавать оружие капитану перед тем, как самолет поднимется в воздух, а также должны убедиться, что в оружии нет патронов и произвести холостой выстрел.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе. 13 декабря 2018
13 мая, 21:10
В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль
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Андрей БабишЧехияВ мире
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