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РИА Новости

Один из участников ОПГ Пичугина получил семь лет колонии строго режима

Вчера, 18:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Суд в республике Коми приговорил одного из участников банды Юрия Пичугина к 7 годам колонии строго режима, сообщает республиканское СУСК РФ.
Судом и следствием установлено, что 49-летний Махач Азизов вступил в преступное сообщество Юрия Пичугина в 1998 году. Лидеры и участники преступной организации обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.
Среди указанных преступлений участниками банды в составе организованной группы, в том числе с участием Азизова, было совершено убийство предпринимателя, не возвратившего долг. В частности, в январе 2005 года во дворе дома в Сыктывкаре в находившегося в своем автомобиле мужчину было произведено не менее шести выстрелов. С огнестрельными ранениями он был доставлен в больницу, где через месяц скончался.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела Азизов давал последовательные признательные показания, в связи с чем с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и материалы выделены в отдельное производство.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, у него конфискованы денежные средства в размере одной тысячи долларов, полученные преступным путем и изъятые в ходе следствия", - говорится в сообщении.
Судом он признан виновным в участии в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статья 210 УК РФ), участии в вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях (часть 2 статья 209 УК РФ), а также убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом (пункты "ж", "з" часть 2 статья 105 УК РФ).
Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде, Сыктывкар, 20.02.2017
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В качестве фигурантов по уголовному делу преступной организации Юрия Пичугина проходит 21 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержатся под стражей. Деятельность преступного сообщества была пресечена в феврале 2017 года. Объем уголовного дела составил 311 томов. В рамках расследования следователями проведено 123 судебных экспертизы, допрошено более 680 свидетелей, проведено более 60 очных ставок, свыше 200 обысков в различных регионах РФ.
В настоящее время 18 фигурантов продолжают знакомиться с материалами уголовного дела. Выделенные в отдельное производство уголовные дела в отношении Октая Эфендиева и Игоря Пармона, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, рассматриваются в суде.
Ранее сообщалось, что с 1994 года Пичугин создал группировку и привлек к участию в ней спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Как отмечают в СК, в конце 90-х годов Пичугин ввел для членов ОПГ единую норму поведения, наказания за ее нарушение, правила безопасности и конспирации. По информации следователей, тогда группировка и приобрела иерархическое построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов. Как установил СК, у членов ОПГ была общая касса, куда поступали деньги, полученные преступным путем, с 2003 по 2006 годы эти деньги стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой.
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