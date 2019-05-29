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РИА Новости

США обвиняют Россию в нарушении несуществующих запретов, заявил эксперт

Вчера, 18:09
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. США обвиняют Россию в нарушении несуществующих запретов, заявляя о том, что РФ проводит так называемые подкритические испытания ядерных зарядов, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.
"Подкритические испытания не являются ядерными испытаниями, поскольку не происходит ядерного взрыва как такового. Делящегося вещества, вступающего в реакцию, настолько мало, что цепной ядерной реакции не происходит. В чем здесь претензия – непонятно. Это не запрещено", - сказал РИА Новости Мураховский.
В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли-младшего сообщила, что США считают, что Россия не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом "нулевой мощности".
В так называемых подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, и поэтому при их проведении не происходит высвобождения энергии (это и есть принцип "нулевой мощности"). Такие испытания необходимы для поддержания безопасности и надежности боезапаса ядерного оружия страны. Подкритические испытания не запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее сообщалось, что подкритические опыты в США проводятся на Невадском полигоне.
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США, в отличие от России, не ратифицировали ДВЗЯИ, но при этом бездоказательно обвиняют Москву в якобы нарушении договора. Разработка и размещение ядерных зарядов малой мощности предусмотрена ядерной доктриной США, принятой при президенте Дональде Трампе. Ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России, снижать порог его применения США не планируют, заявил в мае помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.
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Роберт ЭшлиМинистерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
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