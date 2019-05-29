Подростку, напавшему на саратовскую школу, предъявили обвинение

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Следователи предъявили подростку, ударившему топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, обвинение в покушении на убийство малолетних общеопасным способом, сообщило в среду областное СУ СК.
Ранее СУ СК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело о покушении на убийство, дома у него провели обыски, а сам он арестован на два месяца.
"На основе собранных по делу доказательств следователями СК юноше предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом"… Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее в суде при избрании меры пресечения подросток не признал вину в покушении на убийство. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, юноша с 2017 года состоит на учете у психиатра, он учился плохо.
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