Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T18:07Z
https://ria.ru/20190529/1555078651.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Подростку, напавшему на саратовскую школу, предъявили обвинение

Вчера, 18:07
458
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Следователи предъявили подростку, ударившему топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, обвинение в покушении на убийство малолетних общеопасным способом, сообщило в среду областное СУ СК.
Ранее СУ СК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело о покушении на убийство, дома у него провели обыски, а сам он арестован на два месяца.
Вчера, 09:35
Состояние девочки, раненной при ЧП в саратовской школе, стабилизировалось
"На основе собранных по делу доказательств следователями СК юноше предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом"… Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее в суде при избрании меры пресечения подросток не признал вину в покушении на убийство. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, юноша с 2017 года состоит на учете у психиатра, он учился плохо.
Школьники на уроке
9 ноября 2018, 08:00
В екатеринбургской школе пятиклассники сломали шею сверстнику
210000
Обсудить 0
Саратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Охранник чешского премьера выстрелил из пистолета в его самолете
РИА
Новости
Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором
В Татарстане ищут мужчину, сбежавшего из суда после оглашения приговора
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
США обвиняют Россию в нарушении несуществующих запретов, заявил эксперт
Мария Бутина
Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр призвал Зеленского возобновить торговлю с Россией
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В Совфеде поддержали предложение Чайки по изменению закона об иноагентах
Электросчетчик
В Дагестане энергетики списывали кражи электроэнергии на умерших абонентов
Юрист Роберт Мюллер
Мюллер отказался давать показания в конгрессе по "российскому делу"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова разбирается в ситуации с оставленными в хостеле детьми
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Абызов борется с болезнями в СИЗО с помощью лука и чеснока, сообщили в ОНК
Подросток, напавший на школьницу в Вольске, не признал вину в покушении
В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
Лента новостейМолния