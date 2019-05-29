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РИА Новости
Архангельская область

Ежемесячные выплаты поморским ветеранам увеличат с октября 2019 года

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, предусматривающий увеличение размера финансовой помощи ветеранам и другим категориям граждан; инициатива принадлежит губернатору Игорю Орлову, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Закон предусматривает повышение ежемесячной денежной выплаты людям старшего возраста: труженикам тыла, ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области, ветеранам военной службы, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также гражданам, которые пострадали от политических репрессий. В Архангельской области эту выплату получают свыше 208 тысяч человек.
"Сегодня при поддержке депутатов сразу в двух чтениях удалось принять очень важный закон, который давно ждет вся область, и прежде всего – наши ветераны. Мы шли к этому долго, преодолев много финансовых трудностей. Это сбалансированный и осознанный шаг правительства. Необходимые средства заложены в бюджет следующего года", - приводит пресс-служба слова главы региона.
Однако, исходя из возможностей областного бюджета, повысить размер выплат решили уже в текущем году. В частности, предложено поэтапное повышение ежемесячной денежной выплаты. Так, уже с 1 октября 2019 года ее размер увеличится с 456 до 656 рублей, а с 1 января 2020 года – до 856 рублей.
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"Развитие экономики Архангельской области и налоговые поступления в бюджет региона позволяют решить эту задачу, сохранив при этом все иные меры социальной поддержки для данной категории граждан", – пояснила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.
Для реализации инициативы из регионального бюджета в этом году потребуется дополнительно выделить 127,3 миллиона рублей и порядка 971,5 миллиона рублей ежегодно в 2020 и 2021 годах.
Законодательство Архангельской области предусматривает более 90 мер социальной поддержки различным категориям граждан. Каждый третий житель региона является получателем тех или иных выплат и компенсаций из регионального бюджета, отмечается в сообщении пресс-службы.
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